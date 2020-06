Interventi sul Coghinas: restrizioni idriche in arrivo

Per mercoledì 24 giugno 2020 Abbanoa ed Enas, Ente acque della Sardegna, hanno concordato una serie di interventi nell’acquedotto Coghinas e nei potabilizzatori da eseguire in contemporanea per limitare le interruzioni dell’erogazione a un’unica giornata.







Abbanoa ha in programma tre importanti operazioni di efficientamento e ingegnerizzazione delle proprie infrastrutture idriche.



Sarà installato un nuovo misuratore elettromagnetico nella condotta tra il potabilizzatore di Truncu Reale e l’impianto di sollevamento idrico di Monte Oro.



Nel potabilizzatore di Truncu Reale sarà inserita una nuova saracinesca dell’acqua grezza in ingresso.

Nel potabilizzatore di Castelsardo sarà installata una nuova pompa di alimentazione.







In contemporanea, l’Enas eseguirà un intervento di riparazione lungo l’acquedotto Coghinas 2 che rifornisce di acqua grezza i potabilizzatori Abbanoa di Truncu Reale (al servizio di Sassari, Porto Torres e Stintino), Monte Agnese (Alghero) e Castelsardo.



I lavori comporteranno il blocco del rifornimento di acqua grezza e degli impianti interessati.



Per far fronte a questa sospensione Abbanoa ha approntato un piano di distribuzione che tiene conto delle scorte nei serbatoi e dei tempi di recupero necessari a ripristinare i livelli quando sarà riavviata la produzione di acqua potabile.







SASSARI



Interruzione dalle 9 di mercoledì alle 8 della mattina di giovedì nei quartieri alimentati in via esclusiva da Truncu Reale tramite il serbatoio e la condotta di Monte Oro: Centro Storico, Monte Rosello basso, Sacro Cuore, Latte Dolce, Santa Maria di Pisa, Porcellana e Piandanna.

Interruzione dell’erogazione dalle 23 di mercoledì alle 4 di giovedì mattina nelle zone rifornite dal Serbatoio Quota 340, alimentato solo parzialmente da Truncu Reale: Luna e Sole, Prunizzedda, Carbonazzi, Monte Rosello Alto.







Nelle zone (Lu Fangazzu, San Paolo, San Giuseppe, Monserrato, Monte Rosello medio, Sassari 2, Badde Pedrosa, Tingari, Valle Gardona e Gioscari) servite dal serbatoio di Via Milano, alimentato dal potabilizzatore del Bidighinzu con integrazione da Truncu Reale tramite il sollevamento di Ponte Rosello:



Mercoledì interruzione dalle 16 sino alle 5 della mattina di giovedì;



Giovedì interruzione dalle 23 sino alle 5 della mattina di giovedì. In base alla possibilità di aumentare l’integrazione della fornitura dall’acquedotto Bidinighinzu, sarà possibile aumentare le ore di erogazione.







Non si prevedono restrizioni nella condotta a gravita di Monte Fiocca che alimenta Li Punti, San Giovanni, Sant’Orsola, Caniga, La Landrigga, Bancali, Ottava, San Quirico, San Giorgio, Predda Niedda e il carcere di Bancali.







PORTO TORRES

Porto Torres centro e Serra Li Pozzi: chiusura dell’erogazione da mezzogiorno di mercoledì sino alle 8 della mattina di giovedì.



Porto Torres-Serra Li Pozzi: chiusura dell’erogazione dalle 6 di mercoledì alle 8 di giovedì.







STINTINO

Stintino centro: erogazione garantita dalle scorte nel serbatoio Stintino – Bagaglino, villaggi, Pozzo San Nicola, agro e case sparse collegate direttamente all’acquedotto: chiusura dell’erogazione dalle 9 di mercoledì alle 9 di giovedì.







ALGHERO

Attivata l’alimentazione dal Cuga: non saranno effettuate restrizioni.







CASTELSARDO

Chiusura dell’erogazione dalle 7 di mercoledì alle 7 di giovedì.







TERGU

Chiusura dell’erogazione dalle 14 di mercoledì alle 7 di giovedì.







Verranno intrapresi tutti gli accorgimenti necessari a limitare i disservizi.



Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.



Abbanoa segnala che alla ripresa dell’erogazione l’acqua potrebbe essere transitoriamente torbida a causa dello svuotamento e successivo riempimento delle tubazioni.