Cambia la criminalità in Sardegna

L’Unione regionale degli Ordini Forensi della Sardegna, in collaborazione con il Gruppo 24 Ore promuove l’evento web dal titolo “ Mutamento della criminalità in Sardegna: "Dal sequestro di persona al traffico di stupefacentiI” che si svolgerà Venerdì 26 Giugno a partire dalle ore 16 e sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook Unione Regionale delle Curie della Sardegna.





Al centro dell’incontro la profonda trasformazione che negli anni e fino ai giorni nostri ha caratterizzato la criminalità in Sardegna passando attraverso i racconti e le testimonianze dei protagonisti di vicende che hanno segnato la storia giudiziaria regionale passata e recente.







Ai saluti dell’ Avv.Antonello Spada, Presidente dell’ Unione regionale degli ordini forensi, seguiranno gli interventi del dott.Francesco Pilo, già Presidente della Sezione penale del Tribunale di Sassari, l’ Avv. Franco Luigi Satta del Foro di Sassari, l’ Avv. Mario Lai del Foro di Nuoro, il prof. Leonardo Filippi, ordinario di Diritto processuale penale all’Università di Cagliari e l’ Avv. Luciano Rubattu del Foro di Oristano.



Nel corso dell’evento la testimonianza dell’ex sequestrato di Macomer Luca Locci.