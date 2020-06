Olmedo: i "notturni campestri" dei Vigneti

Sabato 27 giugno alle 20.30, nell'Agriturismo "I Vigneti" ad Olmedo in località Santa Caterina, andrà in scena il concerto poetico“Breviario per notturni campestri”, all' interno della rassegna e nuovo format AgriTeatrì, di Ignazio Chessa.





Lo spettacolo, testi e voce Massimiliano Fois, chitarra, armonica e voce Quirico Solinas, percussioni Paolo Zuddas e Manuele Costantino alla tromba è arrivato alla 15esima replica.







Nella performance, a metà strada tra teatro e musica, il sacro ed il profano si fondono tra musica, parole e ricordi, in una Sardegna ancestrale e magica che riecheggia tra preghiere e rituali tramandati a fior di labbra, vibrazioni radio temporali di suoni di altri tempi, la fine del mare, amori ermetici, attese in silenzio e canti dispersi nella notte.





Il testo, opera dello scrittore Massimiliano Fois e pubblicato dalle Edizioni Nemapress nel 2018, è arrivato alla terza ristampa.



Recentemente l'opera ha ricevuto il Primo Premio Poesia Edita al Premio Letterario Osilo, tra i più longevi e importanti dell'isola.







A seguire, dopo lo spettacolo, verrà servito un piatto tipico della tradizione gastronomica sarda, la prenotazione è obbligatoria.







Programma della Serata: prevede alle 20 l'accoglienza e quindi l' inizio dello spettacolo.



Per info e prenotazioni: Agriturismo I Vigneti, tel. +39 328 1358566

info@ivigneti.com