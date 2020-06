In consiglio regionale piano casa e Sassari - Alghero

Arriverà martedì 23 giugno nell'aula del consiglio regionale la proroga del Piano casa che, come è noto, è in scadenza al 30 di giugno.







Sembra invece vivere momenti difficili l'interpretazione autentica del Ppr in relazione al tratto conclusivo della quattrocorsie Sassari - Alghero, relativamente al tracciato che va dalla cantoniera di Rudas alla città catalana, per via dell'area Progressista che sull'argomento ha presentato 1.500 emendamenti.