Appalti innovativi sulla sicurezza urbana

Martedì 23 giugno, lo Sportello Appalti Imprese organizza un seminario online sul tema delle tecnologie per la sicurezza urbana nell’ambito del Progetto Innovazione, il programma di promozione degli appalti innovativi rivolto alle amministrazioni pubbliche e alle imprese e finanziato dal POR-FESR Sardegna 2014-2020.





In particolare il seminario intende favorire la partecipazione delle PA dell’isola al bando del programma Orizzonte 2020 “Strategic pre-commercial procurements of innovative, advanced systems to support security” (SU-GM02-2018-2020), in scadenza il 27 agosto.





Il programma prevede una descrizione del bando e delle modalità di partecipazione e un laboratorio di simulazione diviso in due parti:



1) idee per la costruzione di un progetto in Sardegna;

2) ricerca di partner locali e definizione di un consorzio.







L'evento è rivolto sia alle pubbliche amministrazioni che a imprese e professionisti.



Sono in corso convenzioni con gli ordini professionali per il riconoscimento di crediti formativi.

Link www.sportelloappaltimprese.it/agenda/eventi/261



Contatti assistenza@sportelloappaltimprese.it;



tel. 800.974.430 (Numero Verde)