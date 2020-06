Fare entrare in tifosi allo stadio: Alas in Bonu lo chiede in sardo a Solinas

Giuliani su presidente de su Casteddu at preguntadu a su ministru de su sport, e a Solinas de poder fagher bintrare sos tifosos, cun totus sas preventziones possibile, e totu custu cun rajone, ca in Sardigna non amus cundiduras, ne ricoveros ne mortos de Covid-19 dae tempus, non si podet viver in su terrore pro semper.





Duncas deo puru Mario Demontis comente presidente de s'associatzione culturale Alas in Bolu apa imbiare a Solinas s'autorizazione de poder ammaniare cuncursos de poesias in sas pratzas de Sardigna, si puru osservende distantzia e regulas, cosa bocciada oe dae meda sindigos, e non l'agatamus cosa giusta pro nudda, ca faghet parte de s'istoria nostra sa cultura, faghet parte de sa vida, e de sas traditziones de Sardigna.







Duncas amus a batallare pro cussu diritu.