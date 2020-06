Ittiri: risorse per la messa in sicurezza dell'Alivesi

Con la determinazione n. 3040 del 18 giugno l'Ats ha destinato oltre 330mila euro per la messa in sicurezza degli impianti elettrici, idraulici e antincendio dell'Ospedale Alivesi di Ittiri, dando via libera alla pubblicazione dell'indizione della gara.







Lo annuncia il Presidente del Consiglio Regionale Michele Pais che esprime “grande soddisfazione per lo stanziamento di queste risorse per l'ospedale di Ittiri, un presidio tanto importante per il territorio.



Un segnale della particolare attenzione che la Giunta Solinas, l'Assessore Mario Nieddu e l’ATS Sardegna rivolgono ai presidi ospedalieri territoriali dei piccoli centri troppo spesso dimenticati negli ultimi anni".





"Naturalmente bisognerà pensare al futuro dell'Alivesi, insieme ai cittadini e all’amministrazione comunale di Ittiri, che potrà diventare ospedale di comunità e lungodegenza, due servizi di cui c'è grande necessità in tutto il territorio" - prosegue il Presidente Pais - "e a breve l'Assessore Mario Nieddu e il Direttore generale dell'ATS si recheranno ad Ittiri per un sopralluogo".





“Tale intervento potrebbe essere propedeutico alla realizzazione della Casa della Salute e Ospedale di comunità di Ittiri - conclude Pais - che prevede, al primo piano il reparto di degenza, mentre al piano terra le attività ambulatoriali”.