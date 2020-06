Il Popolo della Famiglia chiede il reddito di maternità

L'organizzazione presente in Sardegna plaude alla mozione approvata dal Comune di Cagliari denominata “Cagliari a misura di famiglia” proposta dai consiglieri Roberto Mura e Antonello Scarfò (PsdAz).







I due consiglieri, presa nota della costante crisi demografica che colpisce anche il capoluogo sardo, hanno chiesto:

- l’istituzione dell’ufficio per le politiche familiari e lo sportello famiglia;

- l’introduzione del quoziente familiare affinché ci sia una valorizzazione dei carichi familiari;

- il coinvolgimento delle associazioni familiari in un’ottica di sussidiarietà orizzontale;

- l’adesione al network dei Comuni amici della famiglia;



- la valorizzazione e il sostegno della cultura dell’adozione e dell’affido.







Come movimento nato per difendere la famiglia, non possiamo che apprezzare queste misure che dimostrano una sensibilizzazione alle tematiche a noi care.

Tra queste, l’introduzione del quoziente familiare, riteniamo sia una proposta che nasca da un’oggettiva esigenza di giustizia, poiché crediamo non sia equo, a parità di reddito, che un padre di famiglia con cinque figli sia sottoposto alla stessa imposizione fiscale di un single senza prole.





Il Popolo della Famiglia Sardegna è certo che il Comune di Cagliari porterà avanti ulteriori misure a favore delle famiglie e di contrasto a denatalità e aborto.



Proponiamo, a questo proposito, l’introduzione del reddito di Maternità, 1000 euro al mese esentasse per otto anni, che ripartirebbe automaticamente alla nascita del secondo figlio e dal quarto in poi, o con la nascita di un figlio con disabilità, diventerebbe vitalizio.







Ai consiglieri Roberto Mura, Antonello Scarfò e al Consiglio comunale offriamo il nostro appoggio e la nostra collaborazione, certi che si stia percorrendo la strada giusta per sostenere concretamente la famiglia come sancito dalla Costituzione agli articoli 29, 30 e 31.