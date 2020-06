Alghero: una messa per ricordare le vittime del Covid-19

Sabato 20 giugno 2020, alle ore 9.00, nel piazzale del Cimitero di Alghero, il vescovo p. Mauro Maria Morfino presiederà la S. Messa in suffragio dei defunti della città di Alghero e di tutte le Comunità parrocchiali, deceduti durante il periodo di particolare e straordinaria emergenza messa in atto per contrastare il diffondersi del Covid-19, quando non è stato possibile celebrare le esequie dei defunti con la partecipazione del popolo come da tradizione.







L’iniziativa è volta, appunto, oltre che a fare memoria di quanti sono morti in questo eccezionale periodo, anche a manifestare vicinanza e partecipazione nei confronti dei familiari che in solitudine hanno vissuto questi momenti di dolore e sofferenza.







Naturalmente tutto sarà vissuto secondo le modalità e le normative previste per queste celebrazioni.



La Celebrazione Eucaristica sarà trasmessa in diretta sui canali Media Live Tv (607 DTT), su Catalan Tv (18 DTT) e in streaming sul sito diocesano www.diocesialghero-bosa.it





(Link per seguire la celebrazione in diretta streaming: https://www.youtube.com/watch?v=8ZKhxkQH3hI&feature=youtu.be)