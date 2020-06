Principio di incendio sul traghetto Bonaria

Sarebbe stato un corto circuito partito da un semirimorchio che si trovata nel garage della motonave Bonaria della Grimaldi Lines a far partire un principio di incendio sul traghetto passeggeri che, proveniente da Livorno, si apprestava ad attraccare nel porto di Olbia.







A bordo c'erano un centinaio di passeggeri.

Le fiamme sono state domate in tempi brevi dai Vigili del Fuoco e dai marinai della Guardia Costiera.



Il traghetto è stato quindi accompagnato in porto sotto la scorta della Guardia Costiera. Non si lamentano feriti e problemi particolari per i passeggeri.

I danni sono ancora da quantificare.