Domenica "Fremmos" a Monteleone Roccadoria - Concerto in diretta su Videolina

Freemmos, l’iniziativa promossa dalla Fondazione Maria Carta per sensibilizzare istituzioni e cittadini sul tema dello spopolamento dei paesi della Sardegna, anche quest’anno riprende il suo cammino da Monteleone Rocca Doria e lo fa nella “Giornata europea della musica”.



Domenica prossima 21 giugno a partire dalle 16, il piccolo borgo, d’intesa con l’Amministrazione comunale, ospiterà un evento musicale che sarà ripreso e trasmesso in diretta su Videolina per oltre quattro ore.







Una ripartenza nel segno della cultura e da una delle più piccole comunità dell’isola con un lungo concerto dal vivo: l’obiettivo è anche quello di raccogliere l’appello dei lavoratori del mondo dello spettacolo, costretti a una lunga e non più tollerabile inattività a causa della pandemia di Covid 19. «Sarà l'occasione – dichiara Leonardo Marras, presidente della Fondazione – per ripartire con fiducia e rinnovata speranza.



Ancora una volta sarà la musica a guidarci nei luoghi della nostra identità».







Lo spettacolo sarà uno dei primi allestiti all’aperto nell’isola dopo l’emergenza epidemiologica.

«Verranno valorizzati luoghi che si stanno spopolando e che dobbiamo contribuire a sostenere anche sotto l’aspetto della promozione turistica», aggiunge Marras.







Saranno osservate le norme di sicurezza imposte in questo periodo, con adeguamento alle distanze anche tra i musicisti sul palco, evitando qualsiasi forma di assembramento tra il pubblico, che sarà contingentato.



L’accesso sarà infatti consentito a tecnici, artisti, operatori dei media e della comunicazione, oltre agli abitanti di Monteleone.



Sul palco alcune delle espressioni più significative del panorama musicale isolano, da tempo sensibili alle iniziative della Fondazione Maria Carta. Si esibiranno: Alessandro Azara, Bertas, Maria Giovanna Cherchi, Valeria Carboni e Nilo, Cordas et Cannas, Beppe Dettori e Raoul Moretti, Double Dose, Fantafolk, Mariano Melis, Francesco Piu, Quilo Sa Razza, Manuela Ragusa e Mario Pierno.







La conduzione è affidata a Giacomo Serreli e Mauro Orrù. L’evento, come detto, verrà ripreso e trasmesso in diretta da Videolina per oltre quattro ore a partire dalle 16 e sarà proposto inoltre sui canali social.

La trasmissione avrà un’audience anche nazionale e internazionale, grazie ai circoli dei sardi che si collegheranno per seguire lo spettacolo musicale.