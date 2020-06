Cronaca Coronavirus: 2 positivi e nessun decesso

Sono complessivamente 1.365 i casi di positività al Covid-19 accertati in Sardegna dall'inizio dell'emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano due nuovi casi: riscontrata la positività di un cittadino straniero extracomunitario, nel Sud Sardegna, e un caso a Sassari. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 70.202 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 13, nessuno in terapia intensiva, mentre 20 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 1.181 pazienti guariti (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), più altri 19 guariti clinicamente. Resta invariato il numero delle vittime, 132 in tutto. Sul territorio, dei 1.365 casi positivi complessivamente accertati, 252 sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 99 (+1 rispetto all’ultimo bollettino) nel Sud Sardegna, 59 a Oristano, 79 a Nuoro, 876 (+1) a Sassari.