Sassari: sta per concludersi il lungo tormentone dell'ex cinema Astra

Manuel Alivesi, capogruppo del“Gruppo Misto di Maggioranza” in consiglio comunale a Sassari, interviene con una nota sulla vicenda dell'ex cinema Astra.

"Dopo essere stati testimoni per tanti anni e dopo aver assistito alle varie ed evanescenti amministrazioni PD che si sono alternate alla guida della Città - afferma - e che per tanti anni hanno dimostrato grave e colpevole disinteresse verso tale opera ed altre, la nuova Amministrazione Civica pone rimedio a questa ennesima grave carenza e restituisce alla Città l’ex Cinema Astra.





In tanti anni l’opera è stata sottoposta a mille problemi e rallentamenti. Ricordiamo ancora che nello scorso mandato ex assessori annunciavano l’apertura per il “2015”, mentre Consiglieri della scorsa maggioranza ed oggi relegati in minoranza, nello stesso 2015 si lanciavano in inverosimili annunci di “imminente apertura” manifestando l’evidente evanescenza del loro progetto politico che per troppo tempo ha devastato la Città.







Il percorso di questa opera si conclude in questi giorni con la formalizzazione del bando per l’assegnazione della gestione della struttura.



L’ultimo mero refuso del bando rappresenta la fine di un (troppo) lungo iter del bando che consentirà all’amministrazione di procedere finalmente all’assegnazione della gestione.

È proprio il caso di dire - conclude Alivesi “per ASPERA ad ASTRA”.