L'assessore Gianni Chessa ad Alghero: un progetto per il palacongressi, finanziato il Rally Mondiale

Un anno orsono durante un sovralluogo l'aveva annunciato , ora a distanza di 12 mesi è tornato ad Alghero e non a mani vuote.



"Il Palacongressi di Alghero diventerà un centro polifunzionale - ha detto Gianni Chessa, assessore al turismo della Regione durante una conferenza stampa alla quale hanno partecipato il sindaco Mario Conoci e il presidente del consiglio regionale Michele Pais.



Chessa a ribadito che i tre milioni di euro stanziati per il centro congressi di Maria Pia saranno destinati a una riqualificazione generale dell'imponente struttura voluta da Martino Lorettu prevedendo impianti sportivi, un anfiteatro coperto con delle vele, attrazioni diversificate, un centro congressi, spazi per il teatro, un infopoint, un museo e la sede del Dmo (Destination Management Organization) regionale.







C'è già un progetto avanzato, mancano alcuni dettagli, che saranno presentati a breve e sottoposti al giudizio della collettività.

Ma Gianni Chessa si è rivelato prodigo di buone intenzioni: ha annunciato che la gestione della struttura riqualificata non sarà scaricata sulle spalle del Comune le cui risorse, evidentemente, non lo consentirebbero: la Regione ci sarà con un provvedimento organico.







L'assessore non ha quantificato ma ha anche detto che è percorribile un trasferimento in proprietà al Comune della struttura.



Anticipazioni su un progetto che sarà presentato a breve.



Ma non è finita: Gianni Chessa ha ribadito che la Regione ha confermato il supporto finanziario per la prova di campionato del mondo di rally che si terrà a ottobre.



Decisione confermata da Giulio Pes di San Vittorio, presidente dell'Automobil Club di Sassari, che ne ha trasmesso i contenuti ai vertici dell'Aci nazionale.







Ora è attesa la decisione della Fia, l'organismo internazionale che sovraintende allo sport motoristico, per la conferma definitiva sullo svolgimento della gara che si svolgerà traAlghero e Olbia.



Ma ancora non è finita: senza entrare nei dettagli il sindaco Mario Conoci, alla luce delle nuove prospettive legate al palacongressi, ha ribadito: "la struttura prenderà vita e diventerà epicentro di un piano di sviluppo dell'intero compendio di Maria Pia, con vocazione ricettiva e ambientale da coniugare nel nome della sostenibilità, grazie alla partnership pubblico-privata".







Un messaggio che a Porta Terra si intende cambiare registro.

Il presidente del consiglio regionale Michele Pais nel suo breve intervento ha evidenziato come l'impegno assunto un anno fa viene ora mantenuto.



Non vi è alcun dubbio che l'avvocato algherese trasferitosi in via Roma a Cagliari è stato protagonista di una costante azione di sensibilizzazione per il compimenti degli impegni assunti su Alghero.