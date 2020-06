Operaio nei guai: ubriaco aggredisce i Carabinieri

Una montagna di guai è piovuta addosso a un operaio di Olbia di 54 anni che nella notte di venerdì scorso aveva alzato troppo il gomito al punto da mettere le mani addosso ai Carabinieri che volevano sottoporlo all'alcol test.







L'uomo, visibilmente ubriaco, è stato fermato in prossimità di un locale notturno in via Liguria a Olbia perchè guidava la sua auto in maniera pericolosa, sbandando da una parte all'altra della carreggiata.







Durante i controlli l'operaio, incensurato, ha cominciato a inveire contro i militari cercando di colpirli con pugni, calci e spintoni.







A quel punto è stato arrestato minaccia, oltraggio e violenza a pubblico ufficiale.



Dovrà rispondere anche di guida in stato di ebrezza, l'auto gli è stata sequestrata.