Sanità Sassari: riprende l'attività ambulatoriale

I primi ambulatori dell'Aou di Sassari riprendono la loro attività.



A partire dalla prossima settimana una ventina di servizi inizieranno a chiamare a visita utenti esterni in lista d'attesa.

Si tratta di quei pazienti ai quali a marzo, con le chiusure imposte dall'emergenza sanitaria per coronavirus, era stata comunicata la sospensione temporanea delle visite ambulatoriali.







Si tratta di una "Fase 2" con riapertura graduale che interesserà inizialmente solo alcune unità operative, in modo da poter contingentare il numero di pazienti che dovranno accedere alle strutture.



Sarà possibile così riprogrammare l'attività pregressa interrotta a causa del lockdown di questi mesi.



«Saranno rimodulate le attività – afferma il commissario dell'Aou di Sassari Giovanni Maria Soro – e le visite verranno prenotate in base ai codici di priorità dei pazienti e secondo le nuove tempistiche che prevedono l'effettuazione della sanificazione tra una visita e l’altra».







È chiaro che non si potrà entrare a regime da subito. Ecco perché l'Aou ha messo in campo una task force, composta da rappresentanti di varie unità operative, che ha elaborato le procedure per la riapertura dell'attività ambulatoriale, deliberate nei giorni scorsi dalla direzione generale.

«Per recuperare il maggior numero di appuntamenti sospesi, oltre 10mila prestazioni – riprende il commissario – saranno articolate le agende di prenotazione ed estesi gli orari di apertura degli ambulatori anche nella fascia pomeridiana, serale e prefestiva».





La task force ha anche predisposto le modalità di accesso in sicurezza dei pazienti alle strutture ospedaliere dell'Aou di Sassari. Agli ingressi saranno previsti dei check point. Si tratta di veri e propri punti di verifica e indirizzamento degli utenti, con il supporto del personale di vigilanza.



Dovranno regolare gli ingressi, misurare la temperatura e verificare che l'utente indossi la mascherina chirurgica, senza la quale è vietato accedere in ospedale, invitare il paziente a igienizzare le mani in ingresso e in uscita, verificare che abbia l’appuntamento per quella giornata e per quell’orario.

Non saranno ammessi gli utenti che arrivino in eccessivo anticipo sull'orario prestabilito per la prestazione (massimo 10-15 minuti).







I check point saranno aperti dalle 7 alle 20 oppure H 24.



All'ingresso potrà essere richiesta un'autocertificazione che dovrà essere poi consegnata in ambulatorio.



Il pagamento del ticket, quando dovuto, potrà essere fatto attraverso il sistema Pago PA, accedendo al sito https://cupweb.sardegnasalute.it/.







È possibile effettuare pagamenti con PagoPA anche mediante sportelli bancari, home banking, sportelli ATM bancomat abilitati, punti vendita di SISAL, Lottomatica, Banca 5 e gli uffici postali.

L'utente, una volta effettuato il pagamento, dovrà consegnare la ricevuta di avvenuto pagamento al momento della prestazione sanitaria.



Sarà possibile pagare il ticket anche con bancomat o contanti agli sportelli ticket del Palazzo Rosa e delle stecche bianche dalle 7,30 alle 17.





Ecco le strutture che inizieranno la programmazione dell'attività per esterni.

Alla stecca bianca riapriranno Endocrinologia, Medicina Nucleare, Chirurgia Maxillofacciale, Dermatologia, Otorinolaringoiatria, Pneumologia, Smac, la Clinica Radiologica con le risonanze e le mammografie, l'ambulatorio di preospedalizzazione.



Nelle cliniche di viale San Pietro Neurologia, Diabetologia, Centro di Ipertensione.



Al Santissima Annunziata riaprono al pubblico Radiologia con le risonanze magnetiche, l'ecografia, e la radiologia tradizionale, quindi Fisiatria che ha anche un ambulatorio alle cliniche.



Al Palazzo Rosa, oltre all'attività sempre garantita dal Centro trasfusionale, dal centro emofilia e trombosi e dalla Farmacia, riprenderanno l'attività Diabetologia, Dermatologia, Epatologia, quindi il Laboratorio analisi che ha sempre funzionato per le urgenze.





Lunedì riprenderà anche la programmazione della libera professione intramoenia.



Entro le prossime due settimane inizierà la programmazione anche delle altre unità operative.



- Il laboratorio analisi Prevista la riapertura per esterni anche del laboratorio analisi del Palazzo Rosa.



Se le prestazioni urgenti si sono sempre svolte dalle 7 alle 11, con accesso diretto, adesso potranno accedere al laboratorio anche gli altri utenti. In questo caso però sarà necessaria una prenotazione.

L'impegnativa dovrà essere inviata alla mail prenotaesamilab@aousassari.it.







Quindi l'utente riceverà sulla propria casella di posta elettronica la comunicazione di prenotazione che indicherà luogo, giorno e ora in cui si dovrà presentare per sottoporsi al prelievo, nonché il promemoria per un eventuale pagamento del ticket utilizzando varie modalità.



I pazienti oncologici dovranno anche indicare la data in cui dovrà essere effettuata la prestazione e riceveranno la comunicazione relativa all'orario di accesso.



Il ritiro dei referti di laboratorio potrà avvenire dalle 12 alle 13, dal lunedì al sabato, agli sportelli 6 e 7 al piano terra del Palazzo Rosa.

L'orario di accesso sarà dalle 7 alle 11. Al primo piano, e nelle prime ore del mattino, avranno accesso prioritario i pazienti oncologici, in terapia con anticoagulanti orali e con impegnativa urgente.



Al piano terra saranno garantiti tutti gli altri prelievi e il ritiro dei “campioni pronti”.







Per informazioni si può telefonare al numero 079 2061308 dalle 11 alle 13.