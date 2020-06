Alghero: dalla Regione arrivano i fondi per il Palazzo dei Congressi

Sono pari a 3 milioni di euro i fondi stanziati dalla Giunta regionale per la manutenzione del palaconcressi di Alghero: 1 milione per quella ordinaria nel 2020 e 2 milioni per quella straordinaria ripartiti nel 2020 e nel 2021.



Nei giorni scorsi è stata trasmessa all’Amministrazione comunale di Alghero la formale comunicazione da parte dell’Assessorato regionale Enti locali e Finanze in merito alla procedura di erogazione delle risorse.







“Finalmente il palacongressi di Alghero sarà salvato dall'incuria e dall'azione dei vandali e potrà avere nuova vita.



La Regione, che ringrazio per l’attenzione dimostrata nei confronti del nostro territorio, in occasione dell'assestamento di bilancio del 6 dice, ha deliberato lo stanziamento di 3 milioni di euro per rimettere in funzione un’opera strategica non solo per il triangolo Alghero-Sassari-Porto Torres ma per tutta la Sardegna.



Con atti concreti, e non con le sole parole, la Regione dimostra di avere a cuore ciò che era stato dimenticato e penalizzato per anni.



E' un impegno che abbiamo mantenuto, invertendo la rotta rispetto al passato dopo un lungo periodo di dimenticanza totale”.







Così Michele Pais, Presidente del Consiglio Regionale, che commenta con soddisfazione la prossima conclusione dell'iter di finanziamento.



"Mi auguro che il palacongressi diventi il motore dello sviluppo del litorale di Maria Pia, una delle aree più pregiate della Sardegna.



I tempi sono maturi per pensare ad un'idea condivisa da Amministrazione comunale, Comunità locale e Regione, per avviare, in un progetto organico, un processo di sviluppo con servizi connessi.







Per quanto riguarda la destinazione della struttura del palacongressi, questa naturalmente dovrà vedere l'amministrazione comunale protagonista di ogni scelta.



Un'idea, condivisa con l'Assessore Gianni Chessa durante il sopralluogo avvenuto un anno fa, potrebbe essere quella di farne sede di un braccio operativo dell'Assessorato regionale, come l'Osservatorio regionale del turismo.



In ogni caso, ribadisco, ogni decisione sarà presa con la condivisione della comunità algherese" - continua Pais, e conclude - "Sono convinto che una politica lungimirante ed intelligente possa disporre degli strumenti per guidare il territorio, e farlo anche con il supporto delle categorie produttive e il coinvolgimento della cittadinanza, detentori di quelle conoscenze in grado di migliorare la percezione degli spazi e la conseguente qualità della vita".