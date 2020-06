Atto intimidatorio contro Francesco Sechi presidente di Ambiente Planargia

“Esprimiamo massima solidarietà a Francesco Sechi. Due ruote squarciate con una lama a nostro avviso rappresentano un vero e proprio atto vandalico che condanniamo.



Nessuna forma di violenza può essere tollerata e ci auguriamo che le Autorità presto trovino il colpevole o i colpevoli di tale gesto” – dichiarano Bonifacio Angius e Leonardo Galleri di GECO srl.







Il management e i lavoratori di GECO srl purtroppo sanno bene cosa vuol dire subire un danno di questo genere; ricordiamo, infatti, il grave incendio doloso verificatosi appena qualche mese fa che ha coinvolto l’impianto di Magomadas e nel quale sono andati perduti due gruppi elettrogeni e tante altre apparecchiature, per un valore di diverse decine di migliaia di euro non risarcite da alcuna assicurazione.





Nonostante le telecamere della GECO srl e quelle limitrofe non è stato ancora possibile individuare i colpevoli.



“Ribadiamo la nostra disponibilità a confronti e dibattiti con il territorio che ci ospita purché siano sempre svolti in assoluta correttezza e nel rispetto pieno e reciproco.

Il nostro obiettivo è dialogare con la cittadinanza e collaborare con i Comuni limitrofi.



Lavoriamo con le tecnologie più avanzate e possiamo rappresentare un caso di eccellenza in Sardegna.







Il recupero di materia è uno dei principi fondamentali dell’economia circolare: i fanghi di depurazione, una volta trattati nel rispetto della legge, non sono più rifiuti in quanto trasformati in ammendante da utilizzare per rendere i nostri campi più fertili e quindi migliori le nostre colture” – concludono Angius e Galleri.