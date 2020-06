Scientology e la buona salute

Nelle ultime settimane, dal momento in cui si è potuto circolare liberamente, le magliette e capellini gialli dei Ministri Volontari della Chiesa di Scientology sono diventate familiari a tantissimi cittadini e imprenditori cagliaritani.







Con una azione a tappetto partendo da via del Fangario, sede cittadina della Chiesa, i volontari hanno raggiunto le attività produttive, gli esercenti, gli esercizi pubblici, farmacie, studi medici e poliambulatori, uffici pubblici, raggiungendo così decine di migliaia di cittadini con un libretto dal titolo più che mai significativo e utile in questo periodo di pandemia: “Come mantenere sé stessi e gli altri in buona salute”.







Una iniziativa fortemente voluta dalla Chiesa di Scientology Internazionale e finanziata dai suoi fedeli che, seguendo l’insegnamento del fondatore, il filosofo e umanitario L. Ron Hubbard, ha fatto sì che ovunque dove vi fosse la presenza di una Chiesa, Missione o gruppo di Scientology, tutta la popolazione fosse informata sulle misure sanitarie da adottare per mantenersi in buona salute, sulle modalità dell’uso degli strumenti di prevenzione come guanti e mascherine, sul come evitare la diffusione dei virus e batteri e altre informazioni utili per uscire dall’emergenza e possibilmente evitare di ricadere in situazioni simili.







La partecipazione degli esercenti è stata unanime.



Una calorosa accoglienza e un costante incoraggiamento ha accompagnato il lavoro dei volontari; si leggeva chiaramente negli occhi degli esercenti lo stupore che un gruppo di volontari di una religione, peraltro già conosciuti in città per le iniziative di carattere sociale che da anni portano avanti, potesse fare una simile azione di aiuto incondizionato alla società; moltissime le dimostrazioni di affetto espresse da semplici cittadini e dai titolari delle attività che volentieri hanno esposto nei locali i contenitori dei libretti mettendoli a disposizione della clientela.





“Voglio tutelare i miei clienti, dipendenti e i miei cari che lavorano qui” ha dichiarato sig. A. titolare di un negozio all’ingrosso del quartiere San Michele e la dimostrazione di stima e riconoscimento è arrivata da un altro esercente che si è complimentato con i volontari “per quello che fate, anche se altre Istituzioni, associazioni o chiese dovrebbero fare altrettanto”; dietro loro richiesta a molti esercenti è stato indicato il sito www.scientology.it/staywell dove è possibile scaricare gratuitamente tutti i materiali.







Naturalmente le azioni di sostegno alla società dei volontari di Scientology non si limiteranno all’emergenza contingente, sperando che finisca presto, ma continueranno ogni qualvolta una richiesta di aiuto si presenterà da parte di chiunque di qualsiasi razza, cultura o credo religioso, perché lo spirito dei volontari è racchiuso nelle parole del loro fondatore L. Ron Hubbard il quale scriveva che: “l’uomo è di valore nella misura in cui può essere di aiuto agli altri”.