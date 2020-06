Cronaca Alghero : maestralata sulla Baia dei Venti - Anche una interrogazione

Alcuni lavori eseguiti nell'arenile che si trova dietro l'ospedale Marino di Alghero sono oggetto di sovralluoghi e attenzioni di merito da parte della Polizia Municipale e della Capitaneria di Porto. L'intervento, che avrebbe provocato anche reazioni da parte degli abituali frequentatori della spiaggetta adiacente lo stabilimento balneare, avrebbe in qualche modo snaturato lo stato esistente dei luoghi e accertamenti in tal senso sono in corso. Sull' argomento i consiglieri comunali di minoranza, Gabriella Esposito ,Pietro Sartore, Mario Bruno, Raimondo Cacciotto, Ornella Piras, Mimmo Pirisi e Valdo Di Nolfo, appartenenti all'area del centro sinistra , hanno presentato una immediata interrogazione al sindaco e all'assessore all’Ambiente : " per sapere se tutti i lavori effettuati dalla Societa “La Baia dei Venti S.a.s.” di Monti Riccardo risultino provvisti delle regolari autorizzazioni " L'opposizione chiede inoltre che venga fornita copia ai sottoscritti consiglieri di tutti gli atti autorizzativi, eventualmente esistenti e fornita copia degli idonei grafici esplicativi dell’intervento corredati da relazione tecnica, i dati dell’impresa individuata, le misure di sicurezza adottate ed ogni ulteriore elemento che si ritenesse opportuno per descrivere e precisare gli interventi richiesti nella ordinanza alla società Baia dei venti .