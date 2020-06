Nasce l'Agri Teatrì: I Vigneti diventano palcoscenico

Lo Teatrí di Ignazio Chessa si trasferisce all’aperto e grazie alla collaborazione con l’Agriturismo I Vigneti lancia un nuovo format, l’Agri Teatrí che consente all’offerta culturale, teatrale e turistica di incontrarsi e continuare ad esistere nel pieno rispetto di quelle che sono le esigenze di sicurezza post Covid.







Le serate culturali artistiche sono pensate per chi cerca il fresco e la quiete fuori città e prevedono un programma di accoglienza e la presentazione dello spettacolo in condizioni favorevoli e protette. Una serata in cui ci si lascia avvolgere prima dalla performance degli artisti e poi, una volta finito lo spettacolo, insieme agli artisti, ci si rilassa nel magnifico giardino degustando un piatto tipico della tradizione sarda in sicurezza ed in bella e buona compagnia per un dopo-teatro di condivisione e simpatia.







Il progetto si avvale del supporto di professionisti del settore dello spettacolo che con coraggio danno un segno importante di ripresa, dimostrando l’importanza di tutto il comparto per un rilancio delle economie turistico – culturali, affinché le Istituzioni possano sempre di più sostenere queste filiere importanti per la nostra regione e per tutti i paesi civili. Vi aspettiamo e possiamo accogliervi in tanti.







A partire dal 13 giugno due appuntamenti nei fine settimana di giugno e luglio per arricchire l’offerta culturale e gastronomica algherese.



Ad inaugurare la rassegna sarà la performance di Maurizio Giordo, Come è nato il Giullare?



Uno spettacolo coinvolgente, una storia ricca di comicità toccante, il riso si mischia al pianto, e tutto quel che c’è intorno, una campana, un cane, un passante, persino una suoneria di un cellulare, può entrare nel racconto e dare spunto a un’improvvisazione, rendendo la giullarata un evento sempre unico.







Dopo la performance, dopo ogni spettacolo, il viaggio continua nella tradizione gastronomica sarda.

La serata ha un costo di €20,00 e la prenotazione è obbligatoria.







INFO e Prenotazioni Agriturismo I Vigneti tel. +39 328 1358566 | email info@ivigneti.com evento fb https://bit.ly/agriteatri-alghero





Programma della serata



Accoglienza: ore 20.00



inizio spettacolo: ore 20.30



Degustazione piatto tipico: ore 21.30







Direzione Artistica: Ignazio Chessa / Lo Teatrí Alghero



Scenografie: Marco Velli e Fabio Loi



Luci e service audio: Toni Grandi