Coppia di nigeriani tenta di strangolare una badante nuorese: arrestati per tentato omicidio

Nella tarda mattinata di domanicai i Carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia hanno arrestato in flagranza di reato due coniugi di nazionalità nigeriana per il reato di tentato omicidio.







L’uomo e la donna, disoccupati ed incensurati, per futili motivi aggredivano una badante nuorese quarantenne domiciliata nella stessa palazzina, colpendola ripetutamente con pugni, calci e con l’utilizzo di un bastone in legno, cercando poi di strangolarla a mani nude.







Soltanto l'intervento del proprietario dell’immobile e di un suo amico riuscivano invece a evitare che il tentativo di strangolamento raggiungesse l'obiettivo.



La donna nuorese infatti aveva già perso i sensi e rischiava di soccombere se non fossero intervenuti i due uomini in sua difesa.







I militari dell’Arma, sopraggiunti in pochissimi minuti dalla chiamata al Numero Unico di Emergenza 112, traevano in arresto gli aggressori e sequestravano il bastone in legno, traducendoli presso la Casa Circondariale di Sassari - Bancali, su disposizione del Pubblico Ministero di turno, in attesa dell’udienza di convalida.







La vittima, soccorsa dal personale del 118, è stata trasportata presso il locale Pronto Soccorso, dove i medici rilevavano varie contusioni al capo con evidenti segni di strangolamento e contusioni multiple, giudicandola comunque guaribile in una decina di giorni.