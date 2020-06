Clandestini in arrivo - Zoffili: non basta una lettera all'Ue

"L'unico 'rilancio' che questo governo è stato capace di attuare è quello degli sbarchi dei clandestini, l'unica 'ripresa' quella delle attività degli scafisti.



Mentre Lampedusa è al collasso, l'intera Sicilia scoppia e gli immigrati scappano dai centri di accoglienza, i Servizi segreti lanciano l'allarme: 20mila migranti sono pronti a partire dalla Libia in direzione dell'Italia.







In un momento così delicato, anche dal punto di vista sanitario, questa bomba demografica sganciata sul nostro Paese potrebbe avere effetti devastanti.



La politica dei 'porti aperti', la decisione di adottare una sanatoria per gli irregolari, l'inettitudine dell'Unione europea e i cattivi rapporti con gli altri Stati hanno creato una situazione esplosiva, che non può essere risolta con una lettera all’UE del Ministro Lamorgese, ma deve essere fronteggiata con strumenti straordinari, come la chiusura dei porti e l'espulsione di tutti i migranti non in regola, altro che sanatorie! Altro che cancellare i Decreti sicurezza, ci vuole il pugno di ferro per proteggere gli italiani da questa minaccia.







Negli ultimi cinque mesi gli sbarchi sono cresciuti del 290% e i flussi sono in preoccupante aumento, ma la riforma dell'accordo di Dublino è uscita dall'agenda europea.

L'unica vera soluzione è staccare la spina a un esecutivo che sta arrecando danni enormi all'Italia, andare a votare in autunno insieme alle amministrative e dare la possibilità agli elettori di scegliere un governo che duri 5 anni e abbia le idee chiare, soprattutto su temi fondamentali come l'immigrazione, la sicurezza, l'Europa e la difesa dei nostri confini!"







Così Eugenio Zoffili, deputato della Lega e Presidente del Comitato parlamentare di controllo sull'attuazione dell'accordo di Schengen, di vigilanza sull'attività di Europol e di controllo e vigilanza in materia di immigrazione.