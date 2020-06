Alghero: parte l'operazione cicche

Quello di gettare le cicche per terra è un malvezzo universale, Da sempre i fumatori si liberano di ciò che resta della loro sigaretta gettandolo per terra, un gesto quasi spontaneo, normale ma anche un segno palese di mancanza di senso civico.







Ora da queste parti si muove una iniziativa chiamata sperimentale che vuone sensibilizzare i tabagisti sul problema dello loro cicche, ma non solo.



Un raccoglitore di mozziconi di sigaretta per contenere anche le opinione dai cittadini.



Il primo di questi prototipi sperimentali verrà installato in largo San Francesco.



L’iniziativa dell’Assessore all’Ambiente Andrea Montis vuole sensibilizzare i fumatori al rispetto dell’ambiente ma anche approfittare dell’occasione per raccogliere pareri.







La prima domanda da porre ai fumatori sarà utile a testare la soluzione stessa, le prossime (se l’iniziativa dovesse risultare valida) potranno interessare diversi argomenti di pubblico interesse cercando di incuriosire e stimolare la partecipazione, fermo restando il ruolo principale del manufatto, cioè fare da contenitore per le cicche.

“Un esperimento che può essere utilizzato per conoscere il grado di soddisfazione su alcuni servizi pubblici resi, o per utile strumenti di marketing, privato o territoriale”, spiega l’Assessore.







Due fori, in cui inserire i mozziconi, in ognuno dei quali c’è la risposta (si o no) al quesito posto.



“Anche in questo caso mutuiamo le buon pratiche di altre città virtuose sul rispetto dell’ambiente – precisa – e dobbiamo solo avere l’apertura mentale di saper, senza vergogna, replicare quanto di buono esiste”.

Il contenitore ha strisce trasparenti per cui si potrà verificare chi raccoglie più mozziconi e quindi quale sia l’andamento del “sondaggio”.



Questa soluzione sarà affiancata da una intensificazione dei controlli da parte della Polizia Locale nei confronti di chi vìola le norme.