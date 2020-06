Tiepido inizio della stagione delle vacanze - Solinas annuncia a Domenica In la campagna promozionale

"Oltre a prenotare il viaggio via mare o via aereo bisogna accompagnare il biglietto con la registrazione sul sito della Regione, o anche attraverso la app Sardegna Sicura.



In questo modo potremo capire dove ci saranno i maggiori afflussi per potenziare in quelle zone il sistema sanitario al fine di fornire eventualmente una pronta risposta per nuovi casi di positività al coronavirus".







Lo ha detto il presidente della Regione Christian Solinas a Mara Venier durante la trasmissione di Rai 1 Domenica In che chiedeva quali procedure sono oggi necessarie per arrivare nell'Isola.



Dimenticato il passaporto sanitario il percorso di accesso per turisti e viaggiatori in genere appare ora meno complicato.



Il presidente ha inoltre aggiunto: "Chi ama la Sardegna e vuole contribuire alla bassa circolazione del virus può decidere spontaneamente di arrivare presentando un test di negatività, rimborseremo la spesa sostenuta e daremo anche un voucher per scoprire le bellezze della Sardegna.dall'artigianato artistico alla gastronomia".





Il Governatore ha inoltre accennato alla preparazione di una vasta campagna promozionale dell'Isola: un intervento a carattere nazionale che risulterà estremamente utile perchè i primi segnali dopo il via libera dei giorni scorsi a navi e aerei non appaiono troppo confortanti.