Ryanair si muove: primi collegamenti dal 21 di giugno su Alghero e Cagliari

Il via libera per il traffico aereo e marittimo da e per la Sardegna ha determinato la programmazione degli operativi da parte dei vettori aerei.







Con la nota aggressività la regina del low cost nel Vecchio Continente, la Ryanair, ha già predisposto una prima offerta di collegamenti con l'Isola a partire dal prossimo 21 di giugno.







Una prima tranches di rotte che verrà consolidata a partire dal 1° di luglio.







Di seguito la prima programmazione per la Sardegna della compagnia irlandese: Alghero – Bologna e Alghero - Milano Bergamo dal 21 giugno; Alghero – Stoccarda dal 29 giugno.







Per quanto riguarda lo scalo cagliaritano di Elmas la ripartenza del vettore di Dublino prevede: Cagliari – Roma Ciampino dal 21 giugno; Cagliari – Milano Bergamo - Cagliari - Catania dal 22 giugno e Cagliari – Bologna dal 23 giugno.







E sempre a proposito dello scalo del Capo di Sotto c'è anche un annuncio significativo : dal 1° di luglio saranno operative oltre 25 rotte.