Alghero: dal 26 giugno l’istituzione dell’area pedonale urbana in centro

L’Amministrazione sta rimodulando l’ordinanza che delinea l’area pedonale temporanea nella Via Sassari (da Piazza Porta Terra all'incrocio con via XX Settembre); nella Via Genova; nella Via Mazzini, dall'incrocio con via Sassari all'incrocio con via Cagliari; in Piazza Sulis, dall'incrocio con via Carducci all'incrocio con via Gramsci e nella via Gramsci, dall'incrocio con Piazza Sulis all'incrocio con via Petrarca; nel Lungomare Dante dall'incrocio con via Leopardi all'incrocio con via Gramsci.







Dal 26 giugno, dal venerdì alla domenica, l’area pedonale sarà in vigore dalle 21:00 alle 02:00. Dal 24 Luglio fino al 23 agosto la pedonalizzazione dell’area sarà attuata tutti i giorni dalle 21:00 alle 04:00 del mattino.







Dal 28 agosto fino al 31 ottobre l’area pedonale sarà attuata ancora il fine settimana e dalle 21:00 alle 02:00.







L’iniziativa sperimentale che intende rendere più sicuro il centro con opportunità per lo sviluppo economico adatta le tempistiche alla situazione creatasi con la riapertura della Fase2 che porta con gradualità il ricomporsi dei flussi turistici in città.







Nel contempo, si va verso l’ultimazione dei lavori della rete del gas che stanno interessando le vie limitrofe al centro urbano.