Aeroporto Alghero: dopo il crollo si ritorna alla normalità

Sta bene il Finanziere rimasto leggermente ferito nell'aeroporto di Alghero per l'improvviso crollo di un controsoffito avvenuto avvenuto nella giornata di giovedì scorso.







L'incidente, che sarà oggetto di accertamenti tecnici da parte della società di gestione dello scalo sulla dinamica del crollo anche al fine di accertare eventuali responsabilità , è avvenuto , fortunatamente, quando lo scalo era praticamente deserto, le uniche presenze erano appunto quelle del personale di servizio come nel caso del finanziere di stanza nel distaccamento delle Fiamme Gialle in aeroporto.







Il militare ha riportato alcune abrasioni alla testa. Da ricordare che lo scalo era praticamente deserto in quanto sono operativi soltanto i voli della continuità territoriale.



Nonostante il crollo, avvenuto in prossimità dell'area commerciale, l'operatività dell'aeroporto, per quel poco in essere, non ha comunque risentito di alcuna interruzione.