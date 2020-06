Mano d'opera in agricoltura: incontro alla Copagri Nord Sardegna

L’organizzazione di categoria Agricola, Copagri Nord Sardegna, in collaborazione CAE (Consulenze Agricole Europa) stamane alle 11 presso I locali di Sassari Via Principe Piemonte 10/b, presenterà " Il facilitatore incontra l'agricoltura ".







L’iniziativa ha lo scopo di facilitare l’incontro della richiesta da parte delle imprese agricole che cercano mano d’opera con chi si offre per svolgere lavori in agricoltura sia per persone con qualifica sia per generici.







In una fase , dove numerose risultano le lamentele per la facilitazione di mano d’opera extracomunitaria nel settore Agricolo, Copagri Nord Sardegna vuole dare, con una iniziativa unica in Sardegna, un contributo per facilitare l’impiego dei tanti giovani disoccupati sardi e di personale locale residente in Sardegna nel settore Agricolo.







Il servizio è interamente gratuito.



Per informazioni 392.9300008.