Sorso: nuovo regolamento aree verdi

Si è discusso ed è stato approvato in commissione congiunta politiche ambientali, manutenzioni e bilancio il nuovo regolamento per la gestione delle aree verdi.



Fra le altre materie, il regolamento disciplina la possibilità per i cittadini di chiedere “in adozione” aree urbane destinate a verde pubblico per curarne la manutenzione, collocando fiori, alberi, siepi e posizionando nuovi arredi urbani.







Sarà possibile scegliere giardini, parchi, rotatorie, cigli stradali e anche aree pubbliche da riconvertire a verde ex novo.



In cambio di questo servizio a favore della comunità sarà possibile ottenere sgravi fiscali quali l’abolizione della Tari e della Tosap fino ad un massimo di 500 euro, oppure altre tipologie di esenzione ad esempio sui buoni mensa.







La possibilità di aderire a questa iniziativa non è limitata ai privati cittadini, ma è estesa dal regolamento anche alle aziende, che potranno curare il verde di rotatorie o altri spazi verdi dietro la concessione dello spazio pubblico per la pubblicità.





“Questo regolamento - sostiene il delegato all’ambiente Basciu - ha la funzione di implementare e migliorare il servizio del verde pubblico, valorizzare il patrimonio ambientale e coinvolgere la cittadinanza nella gestione attiva di beni comuni riconoscendogli un premio, sotto forma di sgravi fiscali.







Il principio sarà : “Una città accogliente deve porsi come obiettivo quello di avere degli spazi verdi accoglienti e ben curati – afferma l’Assessore al Decoro Urbano Agostino Delogu.