Alghero esclusa dal bonus bici - Forza Italia: Deiana si svegli

“Sul Bonus Bici che esclude Alghero ci attendiamo dall’On. Deiana un emendamento al DL Rilancio e non scaricabarili imbarazzanti.”



Così il Gruppo di FI in Consiglio comunale di Alghero commenta le dichiarazioni della parlamentare pentastellata Deiana che entra nel dibattito sull’esclusione di Alghero dal Bonus Bici, spostando l’attenzione sulla Rete Metropolitana.



Quest’ultima, a suo dire, dovrebbe “sopperire a questo gap” perché la Rete Metropolitana sarebbe “un territorio di serie B.”





“Su una cosa concordiamo con l’On. Deiana - sottolinea il Gruppo Azzurro: la Rete Metropolitana è un pannicello tiepido che nella scorsa legislatura è servito al centrosinistra di Pigliaru per tentare di tacitare FI e il centrodestra che sulla attribuzione alla Provincia di Sassari del ruolo di Citta Metropolitana hanno combattuto una lunga e pesante battaglia nel Consiglio Regionale e nei Comuni della Provincia.







in questa battaglia avremmo apprezzato anche l’impegno dell’On. Deiana e del M5S che invece sono stati alla finestra sfogliando la margherita cacofonica No vax, No tav, No tap.

Detto questo, al di là delle polemiche attendiamo la parlamentare alla prova dei fatti, e le chiediamo pubblicamente di proporre un semplicissimo emendamento che affianchi fra i comuni beneficiari del Bonus bici anche quelli della Rete Metropolitana.”







Secondo FI sarebbe un atto di giustizia sostanziale per Alghero e gli algheresi che negli ultimi anni hanno investito tanto nella realizzazione di piste ciclabili.

Gli azzurri ricordano che le piste ciclabili sulla Passeggiata Barcellona, sul Lido e sulla via Castelsardo, sul Lungomare Dante, sulla strada di Valverde, sul viale Burruni e sulla strada per Porto Conte, così come i circa 100 km. di percorsi ciclabili e ricreativi per mountain bike hanno creato un sistema di mobilità virtuosa e hanno generato ulteriori attrattori turistici.







“Rimaniamo in attesa di un intervento parlamentare deciso dell’On. Deiana.



E’ sufficiente un semplice e scarno emendamento sul quale ci attendiamo un voto compatto di tutti i parlamentari del M5S – chiude il Gruppo di FI”.