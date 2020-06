Alghero: dal Consorzio l'invito a scoprire le grotte e dare una mano alla promozione

Una vera e propria operazione culturale quella contenuta in una iniziativa adattata dal Consorzio Turistico Riviera del Corallo di Alghero.



Quanti algheresi non hanno mai visitato le grotte di Nettuno?



E la domanda potrebbe essere allargata alla Provincia e all'intera Regione.



Discorso che vale evidentemente anche per altre realtà storico culturali presenti nell'Isola.







Per fare un esempio: quanti sardi non hanno ancora visitato il villaggio nuragico di Barumini patrimonio dell'Unesco? L'obiettivo è evidentemente quello di dare gambe al turismo interno in una stagione che presenta oggettive difficoltà in termini operativi e di arrivi e presenze.







Una stagione ancora all'insegna dell'incertezza quindi e appare opportuno lo stimolo di favorire quel movimento turistico interno in grado di costituire un riferimento economico non trascurabile in tempi di estrema difficoltà dopo le devastazioni economiche provocate dal coronavirus.

In questo contesto bene si inserisce la proposta del Consorzio catalano che interessa uno dei simboli della Sardegna quale è appunto il complesso carsico di Capo Caccia e le sue grotte.







"L’intesa prevede - fa notare un documento del Consorzio - a favore di tutti coloro che faranno riferimento alla convenzione al momento dell'acquisto del biglietto d’ ingresso, entro il 21 giugno 2020, di accedere alle Grotte di Nettuno al prezzo d’occasione di 10 euro per persona.

Il ricavato sarà integralmente dedicato alla promozione del territorio algherese, grazie all'accordo raggiunto con l'Assessorato al Turismo e la Fondazione Alghero".







Viene fatto notare che si tratta di "un modo costruttivo per consentire a ogni cittadino di contribuire a superare le difficoltà attuali, riaprendo il sipario della destinazione turistica e cogliendo l'occasione di fare una visita sempre interessante in uno dei siti più apprezzati dell 'Isola".



E per evitare che l'iniziativa rientri negli abituali annunci ai quali non sempre seguono i fatti, il Consorzio "parteciperà attivamente con i propri iscritti che, rispettando il limite di massimo 50 persone per turno, visiteranno le Grotte durante la prossima settimana, coinvolgendo anche i collaboratori, le famiglie e gli amici".







Gli imprenditori del comparto turistico sperano nell'effetto "contagio", questo si positivo, di "altre associazioni e consorzi operanti nel territorio, stimolando i cittadini algheresi e sardi a fare una bellissima esperienza, nella consapevolezza che nel contempo fanno anche qualcosa d’importante per la ripresa del turismo e dell’ economia locale".





L'idea ha avuto la condivisione di Assessorato al Turismo e Fondazione Alghero auspicando che analoga convenzione venga estesa a tutte le realtà associazionistiche operanti nel settore turistico al fine di incrementare le risorse del capitolo di bilancio della Fondazione destinato alle azioni di promozione di Alghero e del suo territorio.