Il virus e il turismo: un voucher a chi si sottopone al test

Si ammorbidisce la questione del passaporto sanitario o del certificato di negatività.



La lunga trattativa Stato - Regioni e un ripensamento strategico anche in sede regionale, stanno prospettando nuove soluzioni affinchè la ripresa dell'attività, e di quella turistica in particolare, sia meno laboriosa e complicata soprattutto per gli ospiti, ferme restando le garanzie minime sotto l'aspetto sanitario.





Una sorta di piano B, su base volontaria, che prevede una autocertificazione e una registrazione sulla piattaforma informatica regionale.







I dettagli della fase di accoglienza si stanno definendo in queste ultime ore.



Si parla anche, per coloro che si sottoporrano a un test di laboratorio, di un voucher da utilizzare nel corso della vacanza in Sardegna.