Ubriacata e violentata: la vittima ha problemi psichici

Una vicenda penosa e di una gravità inaudita è oggetto di una indagine da parte della Procura della Repubblica di Sassari che ne ha affidato le indagini ai Carabinieri del Comando Provinciale.







Una donna con gravi problemi psichici sarebbe stata violentata a lungo da due uomini che dopo averla ubriacata avrebbero approfittato di lei.



Sull'episodio c'è già un primo provvedimento del giudice a carico dei due: una ordinanza che fa loro divieto ad avvicinarsi alla donna.







La vicenda è localizzata in modo generico nel territorio sassarese e sarebbe imminente l'adozione di nuove misure non appena saranno espletate alcune procedure tecnico giuridiche in programma nei prossimi giorni.



I due, secondo una prima ricostruzione del gravissimo fatto, sfruttando l'instabilità psichica della donna, l'avrebbero condotta in un appartamento dove, dopo averle fatto bere alcolici, si sarebbero resi protagonisti di una vera e propria violenza di gruppo al termine della quale si sarebbero allontanati lasciando la poveretta in condizioni di estrema prostrazione.







Non sono note le dinamiche che hanno portato la Procura e i Carabinieri a occuparsi del caso mentre è certo che a brevissimo dovrebbe tenersi in tribunale l'ìncidente probatorio.