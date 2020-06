Alghero: da garage a deposito di alimentari - Intervento dei Nas al Maracaibo

La nuova situazione determinatasi in seguito all'epidemia di coronavirus, ora che è cominciata la Fase 2, impone una serie di verifiche carattere igienico sanitario sulle quali non si può transigere.







Un vasto fronte di controlli è in corso in tutto il Paese e, per quanto riguarda la situazione locale, tra i vari riferimenti istituzionali impegnati nei controlli ci sono i Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni di Sassari.



Sovralluoghi a tappetto quindi anche sulla Riviera del Corallo con particolare attenzione in quelle realtà dove l'affluenza è soltamente più sostenuta.







I Nas hanno operato anche ad Alghero e nel corso di un intervento ispettivo sul chiosco del Maracaibo sulla litoranea del Lido sono state riscontrate alcune irregolarità.

Tra queste l'utilizzo di un garage quale deposito per prodotti alimentari e bevande.







Un utilizzo improprio che è stato sanzionato e che ha comportato il sequestro di tutta la merce contenuta nel locale trasformato appunto da garage a struttura di servizio per una attività commerciale.



Trasformazione del tutto abusiva in quanto, hanno accertato i Militari, era priva di qualsiasi autorizzazione da parte dell'autorità sanitaria e di quella Comunale.