Porto Torres: incendio nella notte nel quartiere Satellite

Un attentato di natura chiaramente dolosa verificatosi nel corso della notte nel quartiere Villaggio Satellite a Porto Torres è al centro delle indagini dei Carabinieri.





Alcune bottiglie di liquido infiammabile sono state lanciate contro la veranda della cucina di un appartamento al piano terra occupato da due anziani che in quel momento, fortunatamente, non erano in casa.







Il fuoco ha distrutto completamente il piccolo locale, abitualmente utilizzato come cucinino, e danneggiato alcuni infissi.





La fianne sono state spente dai Vigili del Fuoco.