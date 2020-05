Dura giornata di lavoro per le forze dell'antincendio

La stagione degli incendi, storica piaga della Sardegna capace di provocare tragedie, danni incalcolabili e distruggere aziende costruite con decenni di duro lavoro, tra venerdì e sabato scorso ha dato una consistente antecipazione di ciò che potrà avvenire con l'arrivo dell'estate.







La forze anticendio dell'Isola sono state impegnate in una ventina circa di focolai sparsi per tutta la Sardegna e in particolare nel Sud.





Impegnati naturalmente i Forestali, gli uomini dell'anticendio, volontari e Vigili del Fuoco.





Gli episodi che hanno costretto le forze dell'emergenza a un lavoro più duro si sono verificati a Pula, Zeddiani e San Vero Milis.







Oltre alle squadre a terra, hanno operato anche mezzi aerei.