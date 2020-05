Assemblea lavoratori Air Italy: "Vogliamo tormare al lavoro"

Si è svolta nel piazzale della ex provincia di Olbia-Tempio la manifestazione dei lavoratori Air Italy organizzata da AP COBAS e USB (proposta a tutte le sigle ma con la sola adesione di Anpav).







"Un appuntamento voluto - riferiscono in una nota i sindacati - per riprendere la mobilitazione di tutti i dipendenti, alla luce degli impegni solenni assunti a suo tempo dalle forze politiche nazionali e regionali sarde e lombarde.







La stella polare dovrà necessariamente essere la salvaguardia del reddito e del lavoro, nonché lo studio di misure di sostegno adeguate che accompagnino le maestranze in questo limbo tra l'attuale livello minimo di attività nel trasporto aereo e quello che tornerà ad essere nel prossimo futuro.







Il primo segnale dell'era post-quarantena è stato inviato, a breve seguiranno altre iniziative in Sardegna ma anche in Lombardia. Di sicuro i lavoratori (tutti, compresi quelli ancora in attesa di giustizia) vogliono tornare a svolgere le proprie mansioni, - concludono le forze sociali che hanno organizzato l'incontro - in un contesto dignitoso fatto da regole finalmente uguali per tutti."