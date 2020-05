La quattrocorsie di Alghero diventa legge in consiglio regionale

Sarà il consiglio regionale a occuparsi della quattro corsie che da Rudas conduce ad Alghero.



L'ultimo tratto della Sassari - Alghero che, nonostante fosse classificato come primo lotto, la cui realizzazione è bloccata da anni da un curioso contenzioso sulla cui origine non mancano precise responsabilità anche locali.







A darne notizia è il sindaco Mario Conoci: "Il completamento della 4 corsie Alghero Sassari è al centro dell’attenzione della regione guidata dal Presidente Solinas che ha raccolto la richiesta unitaria espressa nell’incontro che ho promosso con tutti i sindaci e i consigli comunali del territorio".





L'assemblea regionale si occuperà infatti di una proposta di legge dei capigruppo della maggioranza in Regione i cui contenuti sono chiariti ancora dal sindaco di Alghero: "Una legge interpretativa che spazza via il tema del presunto contrasto della strada col PPR.





Il Consiglio Regionale assume una importanza fondamentale nella battaglia per vedere la conclusione di una strada che in questi anni è diventata il simbolo di un diritto negato.



Adesso il governo nazionale, non appena la legge verrà approvata, non può che dare il via libera definitivo in tempi rapidi all’avvio dei lavori".







Tra l'altro l'argomento, chiarita la questione del contrasto con il Ppr di Renato Soru, rientra perfettamente nella programmazione governativa che ha ripetutamente annunciato lo sblocco di tutti i cantieri per creare condizioni di lavoro ed economia per contrastare il drammatico momento sul piano sociale determinato dall'epidemia del Covid-19.