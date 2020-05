Alghero e Porto Torres: Abbanoa sostituisce i vecchi contatori

Le squadre di Abbanoa hanno nuovamente programmato la campagna di sostituzione dei vecchi contatori nei Comuni di Porto Torres e Alghero sospesa lo scorso marzo a seguito delle disposizioni relative all’emergenza Covid-19.







Complessivamente l’iniziativa riguarda circa 3mila utenze con apparecchi ormai datati.



L’attività, che è un obbligo di legge, viene eseguita nel rispetto delle normative nazionali (DM 155/2013 e del DM 93/2017) che comportano l’ammodernamento dei contatori dell’acqua. Consumi certi.





Il parco contatori in dotazione ai clienti è costantemente monitorato all’insegna della certezza dei consumi.



Abbanoa ha ormai avviato una fatturazione regolare ogni tre/quattro mesi basata esclusivamente sulle letture effettive dei contatori (tranne per i casi dove il contatore è all’interno dell’abitazione e non è stato possibile contattare il cliente).







Assieme alla campagna di sostituzione dei contatori saranno effettuate anche le letture.



Gli operatori di Abbanoa sono muniti di tablet georeferenziati che consentono di caricare i dati direttamente nel sistema informatico ed eseguire la fotografia dei numeri indicati dai misuratori a garanzia dell’esattezza della lettura.

La certificazione dei dati caricati, inoltre, è garantita tramite l’innovativa tecnologia informativa “blockchain”.







Tutte le letture, tra l’altro, sono sempre consultabili dai clienti tramite i servizi di Sportello Online sul sito internet www.abbanoa.it e dell’app Abbanoa disponibile per smartphone e tablet Ios e Android. Gli avvisi.



Durante la campagna di sostituzione dei contatori, se i clienti non dovessero essere in casa al momento del passaggio dei tecnici di Abbanoa, oppure impossibilitati date le attuali restrizioni Governative per l’emergenza sanitaria, sarà lasciata una comunicazione contenente la matricola e la lettura del contatore sostituito che farà fede per la successiva fatturazione.







In un’ottica di completa trasparenza dell’attività, gli operatori eseguiranno la rilevazione fotografica del contatore sostituito in modo da prevenire eventuali contestazioni.







La sicurezza COVID-19.



Le squadre di Abbanoa svolgeranno l’attività dotati di tutti i dispositivi di protezione individuale previsti e le sostituzioni avverranno solo se i contatori si trovano nelle nicchie esterne che si affacciano sulle strade pubbliche o nei cortili accessibili.



Saranno evitate e riprogrammate successivamente le attività che, per la loro evasione, richiedano l’accesso alle abitazioni e un contatto diretto con il cliente.