Firmato il contratto dei vincitori di concorso di Forestas

“L’agenzia regionale Forestas ha un ruolo centrale e fondamentale per valorizzare il patrimonio boschivo della Sardegna, anche grazie alle nuove competenze ed ai nuovi compiti che le sono stati assegnati”.







Lo ha detto, nella sede Forestas di Oristano, l’assessore regionale della Difesa dell’ambiente, Gianni Lampis, in occasione della firma del contratto da parte di trentadue vincitori del concorso per amministrativi e tecnici dell’Agenzia regionale, che prenderanno servizio il prossimo 3 giugno nella Direzione generale e nei sette servizi territoriali.







“Un braccio operativo della Regione, coi vari presidi nel territorio, da valorizzare ed utilizzare al meglio per le sue enormi potenzialità – ha aggiunto l’assessore Lampis – Uomini e donne dell’Agenzia meritano un ringraziamento per l’azione svolta finora con grande senso del dovere, spirito di sacrificio e responsabilità, in piena collaborazione col sistema di Protezione civile regionale e con gli enti locali, anche durante l’emergenza sanitaria in corso, come sarà nelle prossime settimane in occasione della campagna antincendio”.