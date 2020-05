L'Università di Sassari presenta i suoi 60 corsi di laurea

L’Università di Sassari si presenta a studenti e studentesse delle scuole superiori, ma questa volta lo fa on line. V

enerdì 29 maggio dalle 10.00 alle 10.30, sul sito www.uniss.it, l’Ateneo mette in mostra i 60 Corsi di laurea che offre e i propri servizi durante un evento live pensato per le classi terze, quarte e quinte degli istituti scolastici.







Interverrà il Rettore Massimo Carpinelli.



L’emergenza sanitaria impedisce quest’anno l’orientamento nella forma classica, che di recente aveva trovato posto nel polo didattico di via Vienna, ma permette a chi sta immaginando un futuro di studio universitario di capire quale sia la strada giusta per sé.







E’ già possibile iscriversi compilando questo modulo: (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScqwLDgSJpgDpNFg4eJkzL0tdHcMlAgd9AlvcvaY7p7bpUT8Q/viewform?fbzx=-1052510156677547690).







L’Ateneo attiva i contratti per 10 nuovi tutor In un periodo di stallo per la vita sociale, per l’economia e per il mondo del lavoro a tutti i livelli, l’Università di Sassari è in controtendenza proprio grazie al progetto Orientamento, finanziato dalla Regione Sardegna, che ha permesso di reclutare ben 10 tutor contattabili su appuntamento sulle piattaforme Skype e Meet e pronti a dissipare i dubbi di chi si sta affacciando a una carriera universitaria: www.uniss.it/orientamento_online Insieme connessi: il tour virtuale su Google Maps Distanti non vuole dire separati.







Con le lezioni on line, gli esami di profitto e di laurea che non si sono mai fermati, il telelavoro dei dipendenti, lo sportello psicologico gratuito a distanza (https://www.uniss.it/didattica/servizi-agli-studenti/il-servizio-orientamento/counseling-psicologico-distanza) e i nuovi tutor di orientamento, l’Ateneo rafforza la sua presenza on line e contemporaneamente lancia un tour virtuale su Google maps (https://bit.ly/3ekVB5s) per farsi conoscere da potenziali studenti di altre città. In attesa di incontrarci di persona, restiamo insieme connessi.







Gli open day dei dipartimenti dal 1° giugno Dopo l’open day di Ateneo del 29 maggio, sono già in programma le giornate informative dedicate ai dieci dipartimenti di ateneo che presenteranno i corsi di laurea disponibili secondo un calendario ben definito.





Lunedì 1° giugno, Open day del dipartimento di Scienze umanistiche e sociali, adatto a chi è interessato ai corsi di Mediazione Linguistica e Culturale, Lingue, Culture e Tecniche del Turismo, Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente, Servizio Sociale;



- il 3 giugno Chimica e farmacia per i corsi di Scienze Naturali, Gestione Energetica e Sicurezza, Ingegneria Informatica; - il 4 giugno, sempre Chimica e Farmacia per i corsi di Chimica, Chimica e tecnologie farmaceutiche, Farmacia;

- il 5 giugno sarà la giornata dedicata alla Facoltà di Medicina e ai corsi in Medicina e chirurgia, Odontoiatria e protesi dentaria, Tecniche di radiologia medica per immagini e radioterapia, Infermieristica, Ostetricia, Tecniche di Laboratorio biomedico, Biotecnologie, Scienze biologiche, Scienze e tecniche psicologiche dei processi cognitivi, Scienze motorie, sportive e benessere della persona. Si prosegue martedì 9 giugno con l’Open day del Dipartimento di Medicina veterinaria dedicato al corso di laurea in Medicina veterinaria, unico in Sardegna;

- il 6 luglio sarà la volta del dipartimento di Giurisprudenza che illustrerà i suoi corsi di Giurisprudenza, Scienze dei Servizi Giuridici, Scienze Politiche, Sicurezza e Cooperazione Internazionale;



- il 7 luglio è il turno del dipartimento di Agraria, unico in Sardegna, e dei suoi corsi in Scienze Agro-Zootecniche, Scienze e Tecnologie Agrarie, Scienze Forestali e Ambientali, Tecnologie Viticole, Enologiche, Alimentari;

- il 9 luglio appuntamento con i corsi in Economia e Management ed Economia e Management del Turismo del dipartimento di Scienze economiche e aziendali;



- il 10 luglio Open day del dipartimento di Storia, scienze dell’uomo e della formazione con i corsi in Comunicazione Pubblica e Professioni dell’Informazione, Lettere, Scienze dei Beni Culturali, Scienze dell’Educazione;



- sempre il 10 luglio ci sarà una seconda opportunità di conoscere meglio il dipartimento di Scienze umanistiche e sociali e i corsi di studio Mediazione Linguistica e Culturale, Lingue, Culture e Tecniche del Turismo, Progettazione, Gestione e Promozione Turistica di Itinerari della Cultura e dell’Ambiente, Servizio Sociale.







Si prosegue mercoledì 15 luglio con l’Open day di Architettura, design e urbanistica dove si studia Scienze dell'architettura e del progetto, Urbanistica. Pianificazione della città, del territorio, dell'ambiente e del paesaggio.







Il 22 luglio si chiude con la replica della giornata informativa del dipartimento di Scienze economiche e aziendali.







- Pagina dedicata agli Open day:



https://www.uniss.it/didattica/offerta-formativa/i-nostri-corsi/calendario-open-day-online Video di presentazione dei 10 nuovi tutor: https://www.youtube.com/watch?v=Vy8rQnjj-DI