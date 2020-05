Ponte di Fontanamare: bisogna salvare la stagione turistica

Si è svolto il sopralluogo dell’Assessore dei Lavori Pubblici Roberto Frongia presso il ponte crollato qualche mese nel territorio di Gonnesa.



L’opera che collega la spiaggia di Fontanamare al parcheggio della spiaggia del Sulcis Iglesiente (alto 6 metri e lungo almeno 10) era crollata all’improvviso inghiottendo un camion della nettezza urbana che in quel momento transitava lungo il ponte.





“Si tratta di un collegamento importante per il mare e come tale va ripristinato per consentire il passaggio verso la spiaggia di residenti e turisti - spiega l’Assessore Frongia.

Questa mattina abbiamo verificato lo stato delle opere e individuato tre possibili soluzioni che andremo poi a condividere anche con gli Assessorati dell’Ambiente e dell’Industria: la realizzazione di una passerella per pedoni e ciclisti, così come chiesto dal Comune; la costruzione di un ponte provvisorio per il quale sarà necessario verificare la fattibilità in tempi brevi con l’obiettivo di mettere in salvo la stagione turistica; la ricostruzione vera e propria del ponte con l’individuazione del soggetto che realizzerà l’opera e di quello che la prenderà in gestione”.







Proprio a questo proposito, con l’obiettivo di arrivare a una soluzione in tempi brevi, l’esponente della Giunta Solinas ha promosso un incontro in videoconferenza tra i soggetti interessati al quale parteciperanno tra gli altri il Comune di Gonnesa, la società Igea e la Provincia del Sud Sardegna.