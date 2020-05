Alghero: adottata la linea della vegetazione spontanea - Innovazione nelle politiche del verde pubblico

Lo straordinario potere della natura in primavera riesce e fare crescere il verde anche nei marciapiede.



Le piogge, la temperatura mite, fanno esplodere rigogliosi cespugli tra le mattonelle delle corsie riservate ai pedoni portando indubiamente un colore gradevole, il verde, nel grigiore di quei lastricati.







Ma dopo la curiosità iniziale quei cespugli spontanei cominciano a diventare un problema, anche di tipo estetico.



E' vero che sul piano dell'immagine, in questo inizio di stagione turistica, ci sarà ben poco da perdere perchè di turisti da queste parti non se ne vedono, ma resta pur sempre la legittima aspettativa dei cittadini che in questo momento di incredibile confusione, politica, istituzionale, sanitaria ed economica, vorrebbero camminare sui marciapiede senza il problema di dover scansare ortiche e arbusti vari.







Tra l'altro con l'arrivo del caldo questa vegetazione spontanea che ha sconfitto perfino il cemento, si seccherà e diventerà rifugio di insetti, zecche comprese.







Una presenza che, tra l'altro, comincia a fornire una sensazione di disordine e di abbandono.