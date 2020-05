Cisl Sassari: venerdi video conferenza

«Niente sarà come prima, ricadute e cambiamenti nell’organizzazione del lavoro e nella vita delle persone» è il titolo della videoconferenza organizzata e promossa dalla Cisl territoriale di Sassari in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro e l’Ordine dei Consulenti del Lavoro di Sassari per venerdì 29 maggio alle 9.30.







Dopo la connessione alla piattaforma, prevista per le 9.15, previo accreditamento, è prevista l’introduzione del segretario territoriale Pier Luigi Ledda, a seguire le relazioni di Marco Lai (Centro studi nazionale Cisl) su «Smartworking e Coronavirus, normativa di riferimento»; Gualtiero Biondo (Coordinatore nazionale uffici vertenze Cisl) su «Lavoro e decretazione d’urgenza: quali tutele per i lavoratori?»; Luigi Lama (Centro studi nazionale Cisl) su «Gestione organizzativa e nuovi stili di vita, quali prospettive?»







Dopo gli interventi, la tavola rotonda, coordinata da Pier Luigi Ledda, alla quale partecipano: Giuseppe Oggiano (Ordine consulenti del lavoro di Sassari), Massimiliano Mura (Capo Itl Sassari). Luca Naseddu (avvocato giuslavorista).

Le conclusioni saranno affidate a Gavino Carta, segretario generale della Cisl sarda.



Coloro che fossero interessati possono accreditarsi mandando una mail a ust.sassari@cisl.it