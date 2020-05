Parco di Porto Conte: comincia bene la stagione della Fase 2

La ripresa, parziale, delle attività del Parco di Porto Conte con la riapertura al pubblico dei siti naturalistici di Punta Giglio e Prigionette fa registrare un vero e proprio record di visite.







Nelle prime due settimane di riapertura, nel corso dei primi due fine settimana di maggio, quello del 16-17 maggio (407 visitatori) e quello del 23-24 maggio (705 visitatori) sono stati complessivamente oltre 1.100 i visitatori che hanno scelto Punta Giglio e Prigionette.







Tutti sardi i visitatori di queste due prime settimane di maggio con una esclusiva presenza di visitatori algheresi nel corso del primo week-end, quando ancora non era consentito lo spostamento tra Comuni, ed un “ritorno” dai Comuni limitrofi, Sassari in particolare, ma parte anche dal cagliaritano, nel corso della seconda settimana.





“Tutto si è svolto con il pieno rispetto delle regole imposte dalla pandemia e nella massima sicurezza sia per gli operatori del Parco, che per i visitatori”, ha dichiarato il Presidente del Parco Raimondo Tilloca.



“Sono cifre da record che normalmente si verificano in alta stagione quando la città di Alghero è frequentata da turisti nazionali ed internazionali - dichiara il direttore dell’Ente Parco Mariano Mariani - un trend che fa ben sperare per la stagione in corso e che dimostra l’importanza del segmento dei turisti sardi che oggi, proprio per la pandemia, hanno la possibilità di riscoprire la Sardegna e soprattutto le bellezze del territorio di Alghero e possono contribuire in modo significativo, almeno in questa prima fase e fino a giugno, alla ripersa del settore turistico”.





Nei prossimi fine settimana il Parco riprende completamente la propria attività con la riapertura al pubblico delle attrattive multimediali e culturali di Casa Gioiosa a Tramariglio (parco tematico del Piccolo Principe, parco immersivo marino Teleia, museo della memoria carceraria, mostra del Maestro Elio Pulli), nonché del Museo MASE dedicato allo scrittore Antoine de Saint Exupery presso la Torre Nuova a Porto Conte.