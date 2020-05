Supermarket della droga in pieno centro a Bosa - Arrestato un 39enne incensurato

Quell'abitazione nel centro di Bosa era al centro di continue frequentazioni che non apparivano giustificate in una situazione normale.



L'appartamento veniva raggiunto quotidianamente anche da persone provenienti dai centri vicini alla città del Tempo.

I Carabinieri della Stazione di Silanus tenevano d0occhio quel via vai fino a quando hanno deciso di intervenire con un intervento diretto in quella palazzina.





Il loro fiuto non si sbagliava: all'interno sono stati trovati oltre 10 chilogrammi di marijuana 700 grammi di hashish, 100 grammi di cocaina, materiale per il taglio e per il confezionamento, il tradizionale armamentario per il confezionamento delle dosi da avviare allo spaccio e 6mila euro in contanti.







Un bottino non di poco conto che ha portato all'immediato arresto di un 39enne di Bosa, incensurato, con l'accusa di detenzione a fine spaccio di sostanze stupefacenti.



Le indagini dei imilitari sono ora finalizzate alla individuazione delle rete di spaccio e delle fonti di approvvigionamento.