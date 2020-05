Parte oggi l'indagine sierologica sul Covid -19 - Coinvolti circa 8 mila sardi

Trenta volontari della Croce Rossa della Sardegna cominceranno da oggi a lavorare per dare corpo all'indagine epidemiologica promossa dal Ministero della Salute che coivolgerà 150 mila italiani. Iniziativa finalizzata a raccogliere riferimenti certi sulla diffusione del coronavirus. In Sardegna saranno coinvolti 7.985 residenti in 89 Comuni.







Per l'Isola l'Istituto nazionale di statistica ha indicato i comuni di Cagliari, Quartu, Selargius, Sestu, Monserrato, Sinnai, Dolianova, Uta, Decimomannu, Elmas, Assemini, San Sperate, Ussana, Villaspeciosa, Villasor, Sarroch, Capoterra, Pula, Domus de Maria, Iglesias, Siliqua, Musei, Carbonia, Sant'Antioco, Buggerru, Domusnovas, Sant'Anna Arresi, Teulada, Guspini, Arbus, San Gavino Monreale, Villacidro, Samassi, Serramanna, Serrenti, Esterzili, Gesturi, Isili e Muravera (sud Sardegna).







Nuoro, Bolotana, Gairo, Barisardo, Baunei, Dorgali, Girasole, Lotzorai, Macomer, Oliena, Oniferi, Posada, Siniscola, Tonara e Tortolì (per il Nuorese).







Oristano, Abbasanta, Ales, Cabras, Cuglieri, Marrubiu, Morgongiori, Santa Giusta. Seneghe, Simala e Terralba (per l'Oristanese).







Olbia, Buddusò, Padru, Arzachena, La Maddalena, Monti, Palau, Tempio e Budoni (Per la Gallura) e infine per il Sassarese, Sassari, Bonorva, Ozieri, Porto Torres, Sorso, Alghero, Nughedu San Nicolò, Ossi, Ploaghe, Pozzomaggiore, Sedini, Sennori, Thiesi e Santa Maria Coghinas.







Saranno eseguiti prelievi di sangue con lo scopo di individuare i positivi asintomatici.







I volontari della Croce Rossa procederanno anche alla compilazione di un questionario propedeutico al test nel momento in cui entreranno in contatto telefonico con i soggetti individuati per partecipare all'indagine epidemiologica.





La mappa dei campioni che saranno eseguiti nell'Isola, individuata dall'Istat, prevede il test per 748 persone a Cagliari, 620 a Sassari, 176 a Nuoro e 151 a Oristano .