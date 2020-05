Arrivi e partenze in Sardegna: attesa nuova ordinanza di Solinas

Quella appena cominciata potrebbe essere l'ultima settimana nel corso della quale i passeggeri in arrivo in Sardegna dovranno essere sottoposti al termoscanner.







L'ordinanza del presidente Solinas avrà infatti validità fino al 2 di giugno e con la riapertura dei voli, dal 3 di giugno, è atteso un nuovo provvedimento del Governatore.







Come è noto è obbligatorio negli scali aerei e marittimi il rilevamento della temperatura dei passeggeri in transito mentre per quanto riguarda quelli in partenza resta valida la norma secondo la quale con una temperatura di 37,5, e oltre, non si parte.