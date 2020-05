Alghero: si celebra la Madonna di Valverde patrona della Diocesi

Domani , martedì 26 maggio, alle ore 18, nel sagrato del Santuario di Valverde ad Alghero, si terrà la Celebrazione Eucaristica che sarà presieduta dal Vescovo Mauro Maria Morfino, in occasione della festività della Patrona della Diocesi di Alghero e Bosa.







Secondo le disposizioni vigenti per il contenimento della diffusione del contagio del Covid-19 saranno posizionate le sedie secondo le misure del distanziamento e per chi non dovesse trovare posto a sedere potrà seguire la Santa Messa in piedi rispettando le distanze interpersonali.





Il coronavirus ha praticamente cancellato quest'anno una delle tradizioni religiose del territorio più sentite e praticate : quella dei pellegrinaggi organizzati dalle comunità parrocchiali diocesane e extradiocesane verso il Santuario di N. S. di Valverde.







Quest’anno, a causa delle disposizioni dettate dall’emergenza sanitaria, tutte le Celebrazioni Eucaristiche nel Santuario (feriali e festive), i pellegrinaggi e i matrimoni sono state sospese e il luogo di culto che ospita la Madonna Nera è rimasto chiuso.



Quella di domani è praticamente l'unica celebrazione pubblica che viene svolta a Valverde.